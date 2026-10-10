Haïti : un missionnaire américain soupçonné d'abus sur mineur

Abus Sexuel
Un missionnaire américain, accusé de diriger un orphelinat illégal en Haïti, a été placé en garde à vue après des allégations d’abus sur mineurs, selon la déclaration de la police haïtienne.
''Nous pouvons confirmer que, le mercredi 30 septembre 2026, des citoyens ont conduit à la police un homme du nom d’Edward Thomas Osbeck, un citoyen américain qui dirige un orphelinat dans le quartier de Morne Rouge. Il était soupçonné d’avoir abusé des enfants dont il avait la charge. Au cours de l’enquête, la police a découvert qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour gérer cet orphelinat. Il a ensuite été placé en garde à vue, et l’examen de son téléphone a révélé des messages à caractère explicite envoyés à des enfants ; à la suite de cela, douze enfants, dont onze filles âgées de 7 à 17 ans, ont subi des examens médicaux.'' , a déclaré Arold Jean, porte-parole de la Police nationale haïtienne à Cap-Haïtien :
Thomas Osbeck a été arrêté par les autorités américaines, a indiqué le porte-parole de la police de la préfecture de Cap-Haïtien.
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