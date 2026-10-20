Haïti : les gangs prennent pour cible les troupes étrangères de la nouvelle force

Les gangs haïtiens ont pris pour cible les troupes étrangères lors de la première attaque majeure depuis que la force internationale de lutte contre les gangs a commencé ses opérations dans le pays.

Le feu a été ouvert sur un véhicule blindé ce week-end, laissant quatre soldats salvadoriens portés disparus.

« Les gangs mettent la GSF (Force de répression des gangs) à l’épreuve. Nous avons constaté une augmentation des incidents hostiles à l’encontre de notre force, passant de deux à quinze en un seul mois. Hier encore, des membres de la GSF originaires du Salvador ont été pris pour cible dans la région de Port-au-Prince. Les circonstances exactes sont encore en cours d’établissement ; mais nous examinons les implications de cette attaque en termes de protection de la force, de sécurité opérationnelle et de soutien opérationnel », a indiqué Jack Christofides, représentant spécial de la GSF.

L'attaque s'est produite dimanche à Croix-des-Bouquets, une communauté autrefois paisible de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, désormais contrôlée par des gangs violents.

Les forces armées du Salvador ont déclaré lundi dans un communiqué que les quatre techniciens de l’aéronautique rentraient à leur campement lorsque leur véhicule blindé a été attaqué à l’aide d’explosifs et incendié.

« Aux chefs de gangs qui terrorisent Haïti, vos jours d’impunité sont comptés. Vous pouvez incendier des véhicules, ériger des barricades, terroriser la police locale, terroriser les civils, mais la Force de répression des gangs vient vous chercher. La communauté internationale ne le tolérera pas, et encore une fois, à nos quatre frères d’armes salvadoriens, sachez que nous ne vous avons pas oubliés. La GSF est avec vous, les États-Unis sont avec vous, et nous vous ramènerons chez vous », a déclaré Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies.

La violence des gangs a provoqué le déplacement de près de 1,5 million de personnes – un chiffre record – à travers Haïti ces dernières années ; selon l’ONU, plus de 5 700 personnes ont été tuées ou blessées entre janvier et mi-septembre, et plus de 230 autres ont été enlevées.