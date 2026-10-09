Niger : un programme d'aide du FMI de plus de 200 millions de dollars

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé jeudi avoir conclu un accord préliminaire avec le Niger, qui devrait permettre à ce pays d'Afrique de l'Ouest de recevoir environ 203 millions de dollars sur trois ans afin de soutenir ses réformes économiques.

Si la junte militaire au pouvoir au Niger a largement snobé l’Occident au profit de la Russie et mis l’accent sur l’autonomie économique, elle a néanmoins continué à collaborer avec le FMI, qui prône l’orthodoxie budgétaire et l’ouverture des marchés.

Un accord préliminaire sur la Facilité de crédit étendue (FCE) d’une durée de 38 mois a été conclu lors de pourparlers à Niamey et doit être approuvé par le Conseil d’administration du FMI.

Le FMI a déclaré que le programme actuel soutenu par la FCE avait aidé le Niger à préserver sa stabilité macroéconomique malgré des chocs économiques exceptionnels.

« Le nouveau programme soutenu par la FAC consolidera la stabilité macroéconomique et les acquis en matière de réformes, et soutiendra la mise en œuvre de l’ambitieuse stratégie de développement du gouvernement pour la période 2025-2029 », a déclaré dans un communiqué la chef de la délégation du FMI, Julia Bersch.

Le FMI prévoit que l’économie du Niger connaîtra une croissance de 7 % cette année et d’un taux presque équivalent en 2027, portée par l’agriculture et les exportations pétrolières. Le FMI a toutefois mis en garde contre des risques importants, notamment liés à la sécurité – les attaques djihadistes sont fréquentes – ainsi qu’aux chocs liés au climat.