La maladie d'une éléphante ravive le débat sur la conservation dans les zoos

Une équipe d’experts vétérinaires étrangers a examiné une éléphante d’Afrique malade, baptisée Madhu Bala, au Safari Park de Karachi au Pakistan.

Le Dr Amir Khalil, qui suit l’éléphante, a déclaré qu’elle suivait un traitement de longue durée contre la tuberculose et que son état de santé ne cessait de se détériorer : « Madhu Bala souffrait d’un grave problème de perte de poids ; elle avait perdu plus de 200 kilogrammes. Elle avait perdu beaucoup de masse musculaire, présentait un gonflement à la patte, ainsi que quelques blessures au niveau des ongles et des pieds. Les analyses sanguines ont révélé que l’éléphant souffrait de nombreuses infections bactériennes et parasitaires. Nous avons alors mis en place un traitement très intensif avec mon collègue ici présent. Aujourd’hui, trois semaines plus tard, les résultats sanguins se sont améliorés. Il n’y a plus aucune infection bactérienne ni parasitaire.»

Les défenseurs des droits des animaux ont également appelé à ce que les animaux soient conservés dans leur milieu naturel plutôt que dans des zoos ou des fermes privées.

«Il faudra encore quelques semaines avant de pouvoir affirmer qu’elle est de nouveau en forme et qu’elle pourra profiter de la vie. Il y a donc beaucoup de travail, mais je vois de l’espoir. C’est une lueur d’espoir dans l’obscurité. Nous ne pouvons donc pas, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne sommes pas ici parce que nous abandonnons, mais parce que nous voyons qu’il y a de l’espoir et un véritable travail d’équipe, ce que j’apprécie énormément de la part de l’équipe présente ici. », a déclaré Dr Amir Khalil, vétérinaire.

En 2019, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a drastiquement limité les possibilités de vendre à l'étranger des éléphants d'Afrique capturés dans la nature, pour des zoos ou des parcs de loisirs, une décision saluée comme une avancée importante par les ONG.

« La captivité est une très mauvaise chose, surtout pour les animaux sauvages. Nous sommes des êtres humains ; nous voulons être libres. Et nous devrions considérer qu’un animal est un être innocent. Lui aussi devrait avoir le droit d’être libre. Ainsi, qu’il s’agisse d’un zoo, d’une ferme privée ou d’une maison où l’on garde des animaux sauvages, la Constitution pakistanaise interdit de détenir des animaux sauvages chez soi, car c’est illégal. Mais ces pratiques persistent, et elles ne devraient pas exister. C’est une très mauvaise chose pour la faune sauvage. », a indiqué Jade Allen, militante pour les droits des animaux.

On estime qu’environ 1000 éléphants d’Afrique, les deux espèces confondues, sont encore en captivité dans le monde, notamment dans des parcs zoologiques.