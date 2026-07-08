Le Pakistan au chevet de la Libye pour une sortie de crise

Le Pakistan offre sa médiation dans la résolution de la crise politique en Libye. Les administrations rivales de l’Est et de l’Ouest se disputent le pouvoir dans ce pays depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

Les postes, la loi électorale et les revenus pétroliers divisent toujours les acteurs politiques libyens, retardant l’organisation des élections dans le pays d’Afrique du Nord.

Des défis que tentera de relever Islamabad, qui compte s’appuyer sur un ‘’ plan de réunification de la Libye’’.

Il prévoit un accord de partage du pouvoir à titre transitoire d’une durée de 36 mois, avec un ‘’Gouvernement de consensus national’’ dirigé par Abdulhamid Dbeibah, du gouvernement d’unité nationale libyen reconnu par l’ONU et basé à l’Ouest, et un ‘’Conseil présidentiel’’ présidé Saddam Haftar, commandant en second de l’Armée nationale libyenne (ANL) basée à l’Est.

La médiation pakistanaise bénéficie du soutien des États-Unis, de l'Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie.