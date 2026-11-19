Ukraine : quatre morts et au moins 13 blessés dans une frappe russe à Odessa

Trois frappes russes distinctes se sont abattues sur le quartier dans la matinée, éventrant immeubles résidentiels, cafés, boutiques et voitures garées le long des trottoirs, a rapporté Oleh Kiper, chef de l'administration militaire régionale. Sur les images publiées par les services d'urgence ukrainiens, les pompiers s'affairent au cœur de structures calcinées et autour de véhicules encore fumants, pendant que les équipes médicales évacuent des habitants blessés sur des brancards. Sous un tapis de verre brisé et de gravats, les secouristes inspectaient méthodiquement les artères touchées. D'après les autorités, le décompte précis des victimes et l'estimation des dégâts matériels restent provisoires, les interventions se poursuivant entre façades éventrées et carcasses calcinées sous le regard inquiet du voisinage. Cette nouvelle offensive illustre l'acharnement des bombardements russes sur les zones urbaines d'Ukraine, alors même que les deux belligérants demeurent dans l'attente d'une date pour reprendre les pourparlers sous l'égide des États-Unis. Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe, le 24 février 2022, les villes et les infrastructures ukrainiennes paient toujours un lourd tribut au conflit. Ce mercredi, les tirs ont une nouvelle fois meurtri le cœur historique d'Odessa, joyau architectural abritant une importante population civile.