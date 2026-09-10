Trois bébés damans font sensation dans un zoo anglais

Trois jeunes damans des rochers, nés au zoo de Chester, dans le nord de l’Angleterre, viennent de faire leur première apparition publique. Les petits mammifères, qui ne pèsent que 350 grammes chacun, suscitent l’émerveillement des visiteurs. Leur étonnante parenté évolutive avec les éléphants et les lamantins constitue l’une des curiosités de cette naissance.

À six semaines, Russ, Spud et Jackie sont encore minuscules. La femelle et les deux mâles, nés au zoo de Chester, ont récemment été présentés au public après avoir reçu l’aval des équipes vétérinaires. Avec leurs 350 grammes et leur allure évoquant davantage celle d’un cochon d’Inde ou d’une marmotte que celle d’un grand mammifère, les trois petits attirent immédiatement les regards.

Lorsqu’ils aperçoivent les damans adultes, certains visiteurs pensent d’abord avoir découvert les petits. "Oh, est-ce le bébé ?", rapportent les soigneurs, avant d’inviter le public à regarder de plus près pour distinguer les véritables nouveau-nés. Selon Lyndon Howson, assistant responsable d’équipe au zoo, cette surprise nourrit l’enthousiasme des visiteurs et rend leur première sortie particulièrement mémorable.

Les trois jeunes animaux restent encore proches de leur mère, Maris, mais commencent déjà à explorer leur enclos avec vivacité. Leurs noms ont d’ailleurs été choisis sur le thème de la pomme de terre, en référence à leur aspect jugé "patatoïde" par les équipes du zoo.

Un étonnant cousinage avec l’éléphant

Derrière leur apparence modeste se cache une particularité zoologique remarquable. Le daman des rochers appartient au même grand groupe évolutif que les éléphants et les siréniens, parmi lesquels figurent les lamantins et les dugongs.

Cette parenté se manifeste notamment par une caractéristique dentaire : à l’instar des défenses des éléphants, les incisives antérieures du daman continuent de pousser au cours de sa vie. Une ressemblance qui témoigne d’un héritage évolutif commun, malgré des morphologies et des modes de vie aujourd’hui très différents.

Les damans des rochers sont par ailleurs particulièrement adaptés à leur environnement. Ils vivent notamment dans les éboulis, les blocs rocheux et les anfractuosités des falaises, où leur petite taille et leur agilité leur permettent de se déplacer et de se protéger efficacement.

Une naissance peu fréquente en captivité

La reproduction de cette espèce demeure relativement peu courante dans les zoos. La gestation est, elle, particulièrement longue au regard de la taille de l’animal : elle dure généralement sept à huit mois.

À Chester, les équipes se félicitent donc de cette naissance et espèrent voir la famille s’agrandir et se maintenir durablement. Les damans sont des animaux sociaux, capables de vivre en groupes importants pouvant réunir plusieurs dizaines d’individus. Pour le zoo, les trois petits offrent ainsi la perspective de voir se constituer, au fil du temps, un véritable groupe familial autour de Maris et du mâle Albert.