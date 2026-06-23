Pakistan : le président iranien relance la voie diplomatique

Le président iranien Massoud Pezeshkian est arrivé à Islamabad pour une visite officielle, la première depuis le début du conflit opposant l'Iran à Israël et aux États-Unis.

Accueilli par le président pakistanais Asif Ali Zardari et le Premier ministre Shehbaz Sharif, il doit s'entretenir avec les dirigeants pakistanais avant une conférence de presse conjointe.

Cette visite intervient alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter de mettre fin au conflit. L'Iran et les États-Unis ont lancé un processus de négociations de 60 jours visant à parvenir à un accord durable.

Parmi les premières mesures annoncées figure la création d'une cellule de coordination destinée à limiter les risques d'escalade au Liban entre Israël et le Hezbollah, soutenu par Téhéran.

Les discussions portent également sur la sécurité du détroit d'Ormuz, axe stratégique pour le transport mondial du pétrole, dont le trafic avait été fortement perturbé pendant la guerre.

Avant son départ pour le Pakistan, Massoud Pezeshkian a rappelé que tout progrès dépendrait du respect strict des engagements pris par les différentes parties, estimant que seules des actions concrètes permettront d'aboutir à une désescalade durable.