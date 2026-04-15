Le Pakistan accueille des milliers de pèlerins sikhs pour les rites de la Baisakhi 2026

Le rassemblement de Baisakhi au gurdwara Panja Sahib figure parmi les principaux événements sikhs annuels au Pakistan, attirant des milliers de fidèles venus d’Inde et d’ailleurs malgré des tensions durables entre les deux puissances nucléaires. Si les relations indo-pakistanaises restent marquées par les crises et les fermetures de frontières, ce pèlerinage se maintient grâce à un protocole bilatéral signé en 1974, qui garantit l’accès aux sites religieux partagés. Pour de nombreux pèlerins, le voyage est profondément personnel, plusieurs lieux saints majeurs du sikhisme, dont Panja Sahib, Nankana Sahib et Kartarpur Sahib, se trouvant aujourd’hui au Pakistan. En 2026, environ 2 800 Indiens ont franchi la frontière d’Attari-Wagah pour participer aux célébrations, illustrant à la fois la force de la foi et l’existence d’un rare canal d’échanges. La sécurité et la logistique sont coordonnées par les deux pays, signe d’une coopération limitée mais constante. Baisakhi, qui commémore la fondation du Khalsa en 1699, associe fête des moissons et affirmation de l’identité sikh, faisant de ce rendez-vous un symbole de dialogue là où la politique reste bloquée.