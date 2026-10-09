Afrique du Sud : la justice annule un code de transformation raciale dans le secteur juridique

La justice sud-africaine a annulé un code gouvernemental destiné à renforcer la représentation des Noirs dans le secteur juridique. Dans une décision rendue mercredi et rapportée par Reuters, la Haute Cour du Gauteng a estimé que le ministre du Commerce, Parks Tau, n’avait pas suffisamment évalué ni justifié les mesures avant de les approuver.

Adopté en 2024, ce texte fixait des objectifs précis aux grands cabinets d’avocats. Il prévoyait notamment 50 % de participation noire en cinq ans, dont 25 % détenus par des femmes noires.

Le recours avait été introduit par quatre grands cabinets d’affaires, Deneys Reitz, Bowmans, Webber Wentzel et Werksmans, avec le soutien du syndicat Solidarity. Son directeur général, Dirk Hermann, a salué une « grande victoire » contre ce qu’il considère comme une politique raciale irresponsable.

La décision ne remet toutefois pas en cause le principe général de la discrimination positive en Afrique du Sud. La Cour n’a statué ni sur la constitutionnalité du code ni sur ses objectifs de transformation. Elle a annulé son approbation et renvoyé le dossier au ministre pour réexamen.

Ce jugement constitue un revers pour le gouvernement, qui cherche à accélérer la transformation raciale d’une profession influente. Les partisans du code soulignent que, malgré une diversité croissante parmi les jeunes avocats, les professionnels noirs restent sous-représentés aux postes de direction, parmi les associés et dans les missions les plus lucratives.

Cette décision intervient alors que les politiques de réparation des inégalités héritées de la domination de la minorité blanche font l’objet de débats politiques et juridiques renouvelés en Afrique du Sud.