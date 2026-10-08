Ebola : Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC, explique pourquoi l'épidémie est hors de contrôle en RDC

L’épidémie d’Ebola reste hors de contrôle en République démocratique du Congo (RDC), selon Jean Kaseya, directeur général d’Africa CDC. Le responsable des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies explique que de nombreux malades ne sont pas pris en charge faute d’avoir été identifiés.

« Plus de 70 % des cas ne figurent pas sur la liste des cas contacts, explique-t-il. Et plus de 60 % des décès proviennent de personnes qui n’ont pas été pris en charge dans des centres de traitement d’Ebola. Nous constatons que les gens se déplacent d’un endroit à un autre, sans que personne ne les en empêche. »

Selon les autorités sanitaires, l’épidémie a été détectée en mai dans la province d’Ituri après plusieurs mois de propagation. C’est désormais la province voisine du Nord-Kivu, isolée et ravagée par le conflit, qui est considérée comme le nouvel épicentre.

« Si vous disposez d’une liste de 50 000 ou 60 000 cas contacts et que de nouveaux cas proviennent de cette liste, vous n’avez pas à craindre, car vous savez que vous exercez une certaine maîtrise de la situation, dit Jean Kaseya. Mais lorsque de nouveaux cas apparaissent en dehors de cette liste de cas contacts, cela signifie que l’épidémie n’est pas maîtrisée. »

Le directeur général d'Africa CDC estime que l’un des moyens de contenir Ebola serait d’instaurer un climat de confiance dans les communautés qui peuplent les villages, afin de tracer rigoureusement les cas contacts dans chaque localité.

Selon les données du gouvernement, la RDC a enregistré plus de 8 500 cas et plus de 4 000 décès depuis le début de l’épidémie, ce qui en fait l’épidémie d’Ebola à la croissance la plus rapide jamais enregistrée et la plus meurtrière que le pays ait connue.