Ebola en RDC : un infirmier tué dans la province de la Tshopo

Un infirmier a été tué et un professionnel de santé gravement blessé samedi après avoir été pris pour cible alors qu’ils intervenaient suite à une alerte liée à Ebola en République démocratique du Congo (RDC), selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Il s’agit du dernier épisode en date dans une série d’attaques contre des professionnels de santé et des équipes d'intervention, un phénomène qui, selon les autorités, entravent les efforts visant à freiner l’épidémie d’Ebola.

L'attaque a eu lieu samedi dans la ville de Bafwasende, dans la province de Tshopo, à l'est du pays, a déclaré dimanche le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un message publié sur X.

« Toutes les personnes qui œuvrent pour protéger les communautés contre cette maladie mortelle doivent pouvoir travailler dans la dignité et en toute sécurité. Les soins médicaux doivent toujours être protégés », a-t-il déclaré.

Le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Mohamed Yakub Janabi, a également condamné cette attaque sur X. « La désinformation et la peur ne doivent jamais alimenter la violence », a-t-il déclaré.

Les dernières données du ministère de la Santé indiquent que plus de 9 800 cas, dont plus de 4 700 décès, ont été recensés depuis le début de l’épidémie en mai, ce qui en fait l’épidémie d’Ebola la plus meurtrière de l’histoire du Congo.

Le mois dernier, un homme politique congolais a été battu à mort dans le Nord-Kivu après avoir défendu publiquement la réponse du gouvernement face à Ebola. Il avait appelé la population, lors d’une émission de radio, à respecter les mesures de lutte contre la maladie, notamment la distanciation sociale et le lavage des mains.

La corruption et la gestion des précédentes épidémies d'Ebola alimentent une certaine défiance de la population à l'égard des autorités congolaises.

Les acteurs de la riposte contre Ebola affirment que le scepticisme des communautés face à la maladie a compliqué les efforts de collaboration avec les habitants. Les zones reculées et les nouveaux foyers épidémiques, déjà confrontés à des pénuries de matériel médical et de personnel de santé, sont particulièrement touchés par cette défiance.