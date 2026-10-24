Ebola en RDC : lancement d’un essai clinique de vaccins contre la souche Bundibugyo

Le premier participant à l’essai clinique TUMAINI a été vacciné vendredi à Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, marquant le début de cette étude consacrée à la prévention de la maladie à virus Bundibugyo.

L’essai, conduit par l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) et l’Université d’Anvers, avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), vise à évaluer l’innocuité, l’immunogénicité et l’efficacité de plusieurs candidats vaccins.

Le premier candidat évalué est Ervebo, un vaccin autorisé contre la maladie à virus Ebola causée par le virus Zaïre. Son efficacité contre le virus Bundibugyo n’étant pas établie, son utilisation dans ce contexte fait l’objet d’une évaluation clinique. Deux autres candidats vaccins, développés par Moderna et par l’Université d’Oxford en collaboration avec le Serum Institute of India, devraient également intégrer l’essai.

TUMAINI repose sur une approche de vaccination en anneau, qui cible les contacts des personnes infectées présentant un risque élevé de contamination. Les résultats doivent permettre de déterminer si les candidats étudiés offrent une protection contre cette maladie.

Le lancement de l’essai a été officiellement marqué à Bunia par le gouverneur militaire de l’Ituri, le général-major Gaby Kasongo Mulumba. Celui-ci a salué la mobilisation des autorités congolaises et de leurs partenaires dans la lutte contre l’épidémie, soulignant la nécessité de mobiliser les ressources disponibles face à la menace sanitaire.

Les autorités sanitaires ont, pour leur part, rappelé l’importance de la surveillance des contacts, du respect des mesures de protection et de la mobilisation communautaire pour limiter la transmission du virus.

À ce jour, aucun vaccin n’est homologué spécifiquement contre le virus Bundibugyo. L’essai TUMAINI vise à produire les données scientifiques nécessaires à l’évaluation de candidats susceptibles de renforcer la lutte contre cette épidémie.