Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

L’Ouganda renforce les contrôles aux frontières pour lutter contre Ebola

Le poste-frontière de Mpondwe, qui relie l'Ouganda à la République démocratique du Congo, le 4 juin 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Ouganda

Les Ougandais qui reviennent de République démocratique du Congo devront désormais observer une quarantaine de 21 jours, à leurs frais. Kampala assure que le pays reste, à ce jour, exempt du virus.

La mesure a été annoncée dimanche par le ministère de la Santé. En conférence de presse, le ministre Chris Baryomunsi a réaffirmé que l’Ouganda était toujours épargné, et appelé la population à rester informée. Le dépistage est renforcé à l’aéroport d’Entebbe, aux postes-frontières et sur certains points de contrôle routiers.

Côté congolais, c’est la pire épidémie à ce jour, selon les autorités : plus de 4 600 morts depuis mai. L’Ouganda, lui, avait été déclaré exempt d’Ebola en août par l’OMS, après vingt cas dont deux décès, presque tous liés à des séjours en RDC.

Mais le virus a franchi d’autres frontières. Le Kenya, où deux personnes sont mortes, et le Nigeria ont signalé leurs premiers cas en octobre. À Abuja, le premier cas a été détecté mardi chez une femme arrivée par un vol en provenance d’Ouganda. Un lien que Kampala rejette.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.