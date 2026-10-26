L’Ouganda renforce les contrôles aux frontières pour lutter contre Ebola

Les Ougandais qui reviennent de République démocratique du Congo devront désormais observer une quarantaine de 21 jours, à leurs frais. Kampala assure que le pays reste, à ce jour, exempt du virus.

La mesure a été annoncée dimanche par le ministère de la Santé. En conférence de presse, le ministre Chris Baryomunsi a réaffirmé que l’Ouganda était toujours épargné, et appelé la population à rester informée. Le dépistage est renforcé à l’aéroport d’Entebbe, aux postes-frontières et sur certains points de contrôle routiers.

Côté congolais, c’est la pire épidémie à ce jour, selon les autorités : plus de 4 600 morts depuis mai. L’Ouganda, lui, avait été déclaré exempt d’Ebola en août par l’OMS, après vingt cas dont deux décès, presque tous liés à des séjours en RDC.

Mais le virus a franchi d’autres frontières. Le Kenya, où deux personnes sont mortes, et le Nigeria ont signalé leurs premiers cas en octobre. À Abuja, le premier cas a été détecté mardi chez une femme arrivée par un vol en provenance d’Ouganda. Un lien que Kampala rejette.