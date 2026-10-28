Russie : des dirigeants africains reçus par Vladimir Poutine à Moscou

A l’issue du huitième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, le président mozambicain Daniel Francisco Chapo a échangé mardi à Moscou avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Au centre de la rencontre : la coopération entre la Russie et le Mozambique. « Nous menons une coopération constructive au sein des instances internationales multilatérales, en premier lieu les Nations unies. Nous apprécions le soutien apporté par le Mozambique à de nombreuses initiatives russes ainsi que son rejet des actions russophobes odieuses. Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous accueillir à Moscou », a déclaré Vladimir Poutine.

Autre délégation africaine reçue par le chef du Kremlin mardi, celle de la Libye conduite par Mohamed al-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen. Lors de la rencontre, Vladimir Poutine a souligné l’intention de la Russie de développer des initiatives communes avec la Libye.

« Malgré la situation difficile sur les plans politique et économique internationaux, les échanges bilatéraux (avec la Libye) continuent de progresser. En avril, la première réunion des coprésidents de la commission intergouvernementale mixte s’est tenue à Moscou. Nous souhaitons bien sûr que celle-ci reprenne ses activités à plein régime dès que possible », a déclaré le président russe.

Plusieurs dirigeants du continent participent à Moscou au troisième sommet Russie-Afrique. Le top départ des discussions de deux jours a été donné ce mercredi.