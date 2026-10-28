Flávio Bolsonaro a atterri à Miami après avoir quitté le Brésil

Flávio Bolsonaro et sa famille ont atterri à Miami, aux États-Unis, après avoir quitté le Brésil au lendemain de sa défaite à l’élection présidentielle. Le sénateur brésilien avait refusé pendant plusieurs jours de reconnaître la victoire de Luiz Inácio Lula da Silva, allant jusqu’à évoquer la possibilité de contester l’issue du scrutin.

Selon les autorités migratoires argentines, Flávio Bolsonaro a d’abord quitté le Brésil pour l’Argentine, avant de se rendre en Équateur avec son épouse et ses deux filles. Son arrivée aux États-Unis intervient après l’obtention de visas accordés par l’administration américaine.

Proche allié de Donald Trump, Flávio Bolsonaro avait rencontré le président américain à la Maison-Blanche en mai dernier. Donald Trump a également apporté son soutien à la famille Bolsonaro, les qualifiant de « personnes bien ».

Une nouvelle étape après la défaite électorale

La décision de Flávio Bolsonaro rappelle le départ de son père, Jair Bolsonaro, qui avait quitté le Brésil pour la Floride après sa défaite face à Lula lors de l’élection présidentielle de 2022. L’ancien président était ensuite revenu au Brésil trois mois plus tard.

Flávio Bolsonaro, 45 ans, reste toutefois sous le coup d’enquêtes menées par la Cour suprême brésilienne. Il est visé dans deux affaires liées à des accusations présumées de corruption, de blanchiment d’argent et de fraude fiscale.

La justice brésilienne avait également ordonné la restitution de ses passeports ordinaire et diplomatique après la présidentielle. Il reste toutefois incertain qu’il ait respecté cette décision, certains de ses proches affirmant qu’il disposerait également d’un passeport italien.

Son entourage affirme aujourd’hui qu’il est en sécurité et qu’il se repose avec sa famille aux États-Unis, tandis que les autorités brésiliennes n’ont pas encore officiellement réagi à son départ.