Ebola : le Nigeria renforce les contrôles sanitaires à l’aéroport de Lagos

Au Nigeria, les autorités renforcent les contrôles sanitaires aux frontières après la détection d’un premier cas du variant Bundibugyo du virus Ebola dans le pays.

À l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, les passagers arrivant sur les vols internationaux sont soumis à des protocoles de dépistage sanitaire. L’objectif est de prévenir toute nouvelle transmission du virus.

Le cas confirmé le 20 octobre concerne une femme arrivée à Abuja depuis l’Ouganda le 3 octobre. Ses symptômes sont apparus quatre jours après son arrivée au Nigeria et le diagnostic a été confirmé par des analyses de laboratoire.

La patiente a été placée en isolement et reçoit des soins médicaux. Les autorités sanitaires ont identifié 44 personnes ayant été en contact avec elle et poursuivent les recherches pour retrouver d’éventuels autres contacts. La source exacte de son infection reste à déterminer.

Cette détection intervient alors que l’épidémie de Bundibugyo, déclarée en République démocratique du Congo en mai 2026, s’est propagée à plusieurs pays africains. Le Kenya a également signalé des cas liés à un cas importé. Face à cette extension géographique, le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, Mohamed Janabi, a évoqué une situation épidémique "plus complexe".

En 2014, lors de la précédente grande épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, le Nigeria était parvenu à contenir le virus en 21 jours. Le pays avait alors enregistré 19 cas et sept décès, grâce notamment à une réponse sanitaire rapide, au suivi des contacts et à l’appui d’organisations internationales. Ce précédent renforce aujourd’hui la confiance dans la capacité du pays à faire face à de nouvelles menaces sanitaires.

Les autorités nigérianes ont activé leur dispositif de gestion de crise et intensifié la surveillance afin de détecter rapidement d’éventuels nouveaux cas. L’OMS appelle les pays de la région à maintenir une vigilance élevée, à renforcer les contrôles aux points d’entrée et à assurer un suivi rigoureux des personnes susceptibles d’avoir été exposées.