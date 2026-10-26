Nigeria : la patiente atteinte d'Ebola évacuée vers la Suisse

Le Nigeria a évacué une patiente atteinte d’Ebola vers la Suisse, pays dont elle a la nationalité. La femme, âgée de 42 ans a quitté Abuja, la capitale, lundi à bord d’un avion.

Il s’agit du seul cas de la maladie jusqu’ici enregistré dans le pays. Elle avait effectué un voyage en Ouganda avec son mari avant de renter au Nigeria.

La quadragénaire a été prise en charge par les services sanitaires nigérians. Les résultats de ses analyses biologiques se rapprochent des valeurs normales a indiqué le ministre de la Santé du Nigeria. Précisant dans son communiqué que l’état de santé de la patiente s’est « nettement amélioré », elle est stable et communique.

Les autorités nigérianes veulent désormais s’assurer de l’état de ses contacts. Au moins 53 personnes ont été identifiées.

L'épidémie d’Ebola déclarée officiellement en République démocratique du Congo mi-mai, est provoquée par la souche Bundibugyo du virus pour laquelle il n’y encore ni traitement ni vaccin.

L’Organisation mondiale de la santé alerte désormais sur la flambée d’Ebola « complexe » sur le continent. En RDC, le virus a déjà fait plus de 4 600 décès.