RDC : l'épidémie d'Ebola s'étend à une province limitrophe de la Centrafrique

L'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo s'est propagée à une nouvelle province limitrophe de la République centrafricaine.

L'Ubangi-Nord devient ainsi la huitième province touchée par l'épidémie de la souche Bundibugyo du virus Ebola, signalée à la mi-mai et qui est désormais la deuxième plus importante épidémie d'Ebola jamais enregistrée, avec plus de 9 000 cas et plus de 4 000 décès confirmés.

Deux cas ont été confirmés dans le Nord-Oubangi, ont indiqué les responsables. Ils n’ont pas encore été officiellement annoncés par les autorités congolaises.

La province de l’Ituri reste l’épicentre de l’épidémie, bien que le nombre de cas ait récemment augmenté dans la province du Nord-Kivu. Des cas ont également été confirmés dans les provinces du Sud-Kivu, du Tshopo, du Haut-Uele, du Bas-Uele et du Sud-Oubangi.

Un responsable sanitaire de l’Ubangi-Nord a déclaré jeudi à Reuters qu’une série de décès suspects s’était récemment produite dans une zone minière de la zone de santé de Wapinda, près de la frontière avec le Bas-Uele, ce qui a conduit à l’envoi d’échantillons pour analyse dans un laboratoire provincial et à Kinshasa.

Outre sa propagation au Congo, l'épidémie a également entraîné l'apparition de cas en Ouganda, ⁠qui avait été déclaré exempt d'Ebola en août, ainsi qu'au Kenya, qui a signalé son premier cas d'infection par le virus Ebola au début du mois et a annoncé mercredi un deuxième cas, un proche parent du premier.