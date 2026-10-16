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RDC : au moins 10 élèves d'une école d'Ituri parmi les cas mortels d'Ebola

Un technicien médical travaille à l'intérieur d'un laboratoire mobile mis en place pour effectuer des tests rapides de dépistage du virus Ebola à Butembo, au Congo, 30/09/2026   -  
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Sebastien Kitsa Musayi/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Associated Press

République démocratique du Congo

Au moins 10 élèves ont succombé à la maladie à virus Ebola dans la province de l’Ituri, à l’est de la République démocratique du Congo, ont déclaré jeudi les autorités.

Ces décès surviennent plus d’un mois après la réouverture des écoles pour une nouvelle année scolaire, alors que l’épidémie se poursuit.

Les données publiées par les responsables de l'éducation à Bunia, la capitale provinciale, indiquent que les décès font partie des 25 cas confirmés d'Ebola recensés parmi les élèves de plusieurs établissements scolaires de la province. Dix des élèves infectés sont décédés, tandis que sept sont actuellement soignés dans des centres spécialisés dans le traitement d'Ebola de la région, selon ces chiffres.

Yvon Muke, responsable provincial de l’éducation, a exhorté les établissements scolaires à veiller à leur utilisation correcte et au respect des consignes sanitaires afin de réduire le risque de transmission de la maladie.

Le bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique, dans un rapport de situation publié mercredi, a indiqué que l’épidémie au Congo continue d’évoluer, s’étendant tant sur le plan géographique qu’en termes de nombre de cas et de décès.

La dernière épidémie a touché plus de 65 zones sanitaires dans huit provinces : le Haut-Uele, l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Bas-Uele, le Tshopo, le Sud-Oubangui et le Nord-Ubangi.

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