Royaume-Uni : manifestation anti-immigration à Portsmouth

À Portsmouth, dans le sud de l’Angleterre, des manifestants opposés à l’immigration se sont rassemblés samedi devant l’hôtel de ville pour une marche organisée par le groupe « South Coast Patriots ».

Face à eux, des militants de la campagne « Stand Up to Racism » ont organisé une contre-manifestation.

Les forces de l’ordre se sont déployées entre les deux rassemblements afin d’éviter tout affrontement et de maintenir les manifestants séparés.

Selon la police du Hampshire et de l’île de Wight, deux hommes ainsi qu’un adolescent ont été arrêtés au cours de la manifestation.

La police a également fait usage de pouvoirs prévus par le Crime and Policing Act afin de limiter le port de vêtements permettant de dissimuler le visage pendant le rassemblement.

La mobilisation intervient dans un contexte de tensions persistantes au Royaume-Uni autour de l’immigration, de l’accueil des demandeurs d’asile et de la politique migratoire du gouvernement.