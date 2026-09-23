Soudan du Sud : la Commission électorale s’engage pour un scrutin équitable

La Commission électorale nationale du Soudan du Sud a appelé mardi les responsables politiques et les partis à contribuer à garantir un processus électoral pacifique, à 89 jours des élections générales prévues le 22 décembre.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Juba, la capitale, la Commission a indiqué que les préparatifs étaient en cours pour les premières élections générales du pays depuis l’indépendance en 2011.

La Commission a présenté, lors de cette conférence, le matériel d’inscription sur les listes électorales et les cartes d’électeur.

Elle a précisé que son rôle consistait à veiller à ce que le processus électoral soit correctement organisé et que les règles régissant le scrutin soient en place avant le jour J.

Cette conférence intervient au lendemain de l’annonce, mardi, par le président Salva Kiir, de la dissolution du gouvernement et de la formation d’une nouvelle équipe de transition chargée de préparer les élections.

Les élections générales sont prévues le 22 décembre, soit dans 89 jours. Ce jour-là, les électeurs seront appelés à se prononcer pour l’élection présidentielle, mais aussi pour renouveler l’Assemblée nationale, élire les gouverneurs des États et les assemblées législatives des États, ainsi que plusieurs représentants aux niveaux administratif et local.