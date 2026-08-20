Centrafrique : plus de 100 morts dans l’effondrement d’une mine d’or

Le bilan de l’effondrement d’une mine d’or dans l’ouest de la République centrafricaine s’est alourdi à plus de 100 morts, ont indiqué mercredi un volontaire de la Croix-Rouge impliqué dans les opérations de secours et un responsable local.

La mine artisanale s’est effondrée mardi matin dans le village de Zamboye, dans la préfecture de Nana-Mambéré, à proximité de la frontière avec le Cameroun.

Plusieurs survivants ont également été grièvement blessés, selon Gervais Ganagoroh, un volontaire local de la Croix-Rouge participant aux opérations de secours.

Le bilan pourrait encore s’alourdir, plusieurs personnes étant toujours portées disparues ou prises au piège sous les décombres, a indiqué Bertrand Be Yangué, membre du conseil des jeunes de Zamboye.

« Les retrouver vivants relèverait du miracle », a déclaré M. Yangué. « Nous sommes profondément attristés et bouleversés de voir des jeunes hommes et des jeunes femmes périr après être venus travailler dans les mines pour sortir leurs familles du désespoir. »

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l’effondrement, d’identifier les victimes ainsi que les responsables de l’exploitation du site et d’établir d’éventuelles responsabilités pénales, a indiqué dans un communiqué le procureur du tribunal de la sous-préfecture de Baboua.

Des images diffusées après l’accident montrent des mineurs, pour la plupart de jeunes hommes et femmes couverts de boue, tentant d’extraire un corps du puits. Autour d’eux, des dizaines d’autres mineurs et travailleurs sont dispersés sur le vaste site, certains appelant à l’aide.

Les accidents de ce type sont fréquents en République centrafricaine, où plusieurs milliers de personnes travaillent dans l’exploitation minière artisanale.

Ces activités s’effectuent généralement dans des conditions précaires, les mineurs ne disposant souvent pas des équipements de protection nécessaires. Cette absence de mesures de sécurité expose régulièrement les travailleurs à des accidents mortels.