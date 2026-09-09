Madagascar : 50 chinois condamnés pour escroquerie en ligne renvoyés en Chine

Madagascar
Condamnés à Madagascar pour escroquerie en ligne, 50 ressortissants chinois ont été renvoyés vers leur pays d’origine, où ils purgeront leur peine.
Ils ont quitté la prison d’Avaradrano, sur la Grande Île, lundi. Les condamnés faisaient partie, à Madagascar, d'un réseau d’escroquerie en ligne. Leurs peines varient de deux à dix ans de prison.
L’opération a connu la participation de responsables chinois, du ministère malgache de la Justice et d’Interpol.
Le transfert s’inscrit dans le cadre des mécanismes de coopération mis en place en vertu de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, encore appelée Convention de Palerme, à laquelle Madagascar a adhéré en 2005.
Les autorités chinoises ont promis de jouer la carte de la fermeté contre ces ressortissants, alors que la Chine affirme mener une campagne résolue contre la fraude en ligne.
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