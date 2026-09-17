Congo-Brazzaville : l’exploitation pétrolière accusée de polluer le Kouilou

Au Congo-Brazzaville, des organisations de la société civile alertent sur les conséquences de l’exploitation pétrolière sur l’environnement et les cultures dans le département du Kouilou.

Depuis plusieurs années, des agriculteurs signalent une baisse des rendements dans les champs de manioc. Plus récemment, des arbres fruitiers, notamment les manguiers, bananiers et safoutiers, ont également été touchés, avec des fruits qui sèchent sur les arbres ou tombent avant leur maturité.

La Commission Justice et Paix du diocèse de Pointe-Noire a mené une enquête avec plusieurs partenaires et instituts de recherche. Des prélèvements ont été effectués dans onze villages situés à proximité des zones pétrolières de Bondi et Tchiamba-Nzassi. Selon le rapport présenté jeudi, les sols, l’eau et l’air sont contaminés par des hydrocarbures à des niveaux supérieurs aux seuils fixés par l’Organisation mondiale de la santé.

Les riverains mettent notamment en cause le torchage du gaz, qui consiste à brûler à l’air libre le gaz issu de l’exploitation pétrolière. Cette pratique est en principe interdite au Congo depuis 2007, mais reste autorisée sous certaines conditions.

La Commission Justice et Paix demande désormais une application stricte de l’interdiction, ainsi que la création d’un fonds d’indemnisation pour les populations affectées. Elle réclame également des études sur les conséquences sanitaires de la pollution et un dialogue entre les autorités, les compagnies pétrolières et la société civile.