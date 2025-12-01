Soudan : la pollution, une autre conséquence de la guerre

Au Soudan, la situation économique continue de se dégrader, plus de deux ans après le début du conflit entre l'armée et les Forces de soutien rapide. À Khartoum, la capitale, les usines industrielles et énergétiques sont en ruines. Certains sites proches des habitations contiennent encore des produits chimiques dangereux… Le risque de pollution est élevé pour la population.

Les entreprises sont paralysées tout comme le système de santé et les services publics.Des millions de personnes sont impactées par cette situation difficile.

"Notre usine a été touchée et nous avons perdu le contrôle des matériaux stockés. Les FSR en ont brûlé une grande partie et nous craignions des fuites, mais il était impossible d'accéder au site pour effectuer des réparations et aucune autorité n'était là pour gérer le site en toute sécurité", confie Mamoun Geely, propriétaire d'une usine dans la zone industrielle d'Omdurman.

Les bâtiments détruits par des explosions ont libéré des matériaux dangereux tels que l'amiante, qui peut provoquer des maladies respiratoires chroniques. Dans l’incapacité de se débarrasser des décombres, les habitants sont exposés à des poussières toxiques.

Les usines de traitement de l'eau et d'assainissement ont été détruites, rendant les systèmes d'évacuation des déchets inopérants. Les déchets solides s'accumulent désormais dans des zones ouvertes, s'écoulant dans le Nil et augmentant le risque d'épidémies majeures.

Pour les familles vivant à proximité des zones industrielles, la pollution fait désormais partie du quotidien. L'eau contaminée favorise la propagation de maladies telles que le paludisme, le choléra et la fièvre typhoïde.

"Je suis tombé malade quelques jours après mon retour chez moi. J'ai la dengue et la fièvre typhoïde. La plupart des membres de ma famille sont malades. La pollution est partout", déplore Insaf Mohamed, habitante de Khartoum.

Les experts du secteur de la santé appellent à une action urgente. Le Soudan , confronté à des dommages environnementaux, pourrait mettre des années, voire des décennies, pour se remettre de cette catastrophe.