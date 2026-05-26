Congo-Brazzaville : suppression des visas pour les Africains dès 2027

Le Congo met fin à l'obligation de visa pour les ressortissants africains qui souhaitent entrer sur le territoire à compter du 1er janvier 2027.

L'annonce a été faite lors des réunions annuelles 2026 du groupe de la Banque africaine de développement par le président congolais Denis Sassou Nguesso.

L'événement était organisé à Brazzaville à l'occasion de la journée de l'Afrique.

Le chef d'État a justifié sa décision par la volonté de promouvoir l'intégration africaine, la libre circulation de personnes et l'unité continentale. Il a ensuite enjoint les États africains à relever ensemble des défis du développement citant la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine parmi les leviers prioritaires.

Le Congo emboîte ainsi le pas au Bénin, qui applique cette mesure depuis 2020 pour une durée pouvant aller jusqu'à 90 jours, et au Togo qui applique une exemption de visa limitée à 30 jours.