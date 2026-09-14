Nigéria : Dangote ouvre son capital aux investisseurs africains

Aliko Dangote
À Lagos, Aliko Dangote a ouvert lundi le capital de sa raffinerie aux investisseurs africains.
Le milliardaire nigérian souhaite lever 1,6 milliard de dollars grâce à cette introduction en bourse, présentée comme la plus importante d’Afrique.
Lors de la cérémonie de lancement, Dangote a présenté l’opération comme une introduction en bourse destinée au plus grand nombre.
Les investisseurs particuliers peuvent acheter un lot de dix actions pour environ quatre dollars.
L’annonce a suscité un fort engouement au Nigeria. Plusieurs plateformes d’investissement ont même été temporairement saturées.
Mais l’opération fait aussi débat. Dangote conservera 87 % du capital, tandis que la raffinerie est valorisée à près de 49 milliards de dollars.
La cotation officielle de la raffinerie est prévue en novembre.
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