Nigeria : la raffinerie Dangote en bourse pour le "grand public"

La raffinerie Dangote fait son entrée en bourse ce lundi. Elle offre aux investisseurs, jusqu’au 13 octobre, la possibilité d’acheter à partir de 10 actions à 525 nairas chacune. Objectif : lever 1,6 milliard de dollars.

Les responsables de la société veulent attirer jusqu’à 10 millions d’actionnaires à travers l’Afrique. Le « grand public » est particulièrement visé.

Le milliardaire Aliko Dangote, le patron de la compagnie, veut donner, en effet, la possibilité aux Africains « ordinaires » d’acquérir des actions dans ce qui est présenté comme le plus grand projet industriel du continent.

Les fonds levés serviront à l’extension de l’infrastructure mise en service en 2024. Avec son train unique, elle est la plus automatisée, la plus récente et la plus riche au monde.

La raffinerie Dangote veut s’étendre sur le continent et dispose déjà de points de stockage en Namibie.