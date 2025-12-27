Une ONG lutte contre la pollution plastique au fond du lac Malawi

Le lac Malawi, site classé au patrimoine mondial en Afrique, est confronté à une pollution plastique massive qui a de graves répercussions sur l'environnement.

Aujourd'hui, un projet impliquant des plongeurs locaux s'attaque au problème en repêchant les déchets plastiques au fond de ce lac qui abrite des milliers d'espèces de poissons uniques.

L’ONG HEEED (Health, Education, Environment and Economic Development) à Cape Maclear au Malawi en 2004, en collaboration avec WWF Finlande.

Cette ONG dispose d'une équipe de plongée composée de 10 personnes qui effectue régulièrement des opérations de nettoyage des déchets dans le lac depuis 2023.

« Les déchets peuvent se retrouver sur les plateformes de reproduction ou dans les territoires des mâles. Cela rend la reproduction difficile pour les poissons. Les poissons peuvent ingérer non seulement des morceaux de plastique entiers, mais aussi des microplastiques. Et comme les plastiques se décomposent dans le lac, les gens en boivent et ingèrent donc des microplastiques. Nous pensons donc que l'une des choses les plus importantes à faire est de nettoyer de très petites zones, avec l'aide de plongeurs, pour les touristes. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est mettre fin à l'utilisation des plastiques à usage unique au Malawi et suivre l'exemple d'autres pays comme la Tanzanie et le Kenya. », a indiqué le Professeur Kenneth McKaye, biologiste évolutionniste.

Classé au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1984, le lac malawi est partagé entre le Mozambiquee, la Tanzanie et le Malawi.

L'UNESCO décrit l'importance de ses eaux pour l'étude de l'évolution.

Le co-fondateur de l’ONG s’inquiète de la quantité de déchets plastiques et d’autres polluants qu’il trouve dans le lac ces dernières années. Cette pollution affecte le bien-être des poissons tropicaux et des humains qui les consomment.

« Les déchets qui se trouvent sous l'eau semblent inutiles. Mais ils sont destructeurs. Lorsque les touristes viennent ici avec leurs appareils photo pour observer les poissons, ils voient à la place des déchets sous l'eau, ce qui n'est pas bon. De plus, les poissons mangent du plastique, ce qui affecte également les humains, car ceux-ci mangent du poisson. », a epxliqué Felix Sinosi, maître de plongée.

Selon un rapport du PNUE publié en 2021, 75 000 tonnes de produits en plastique sont fabriquées chaque année au Malawi, dont 80 % sont des plastiques à usage unique.

Le pays ne dispose d'aucune installation publique de recyclage des déchets et le plastique est jeté ou emporté par le vent dans le lac. Le Mozambique et la Tanzanie contribuent également à la pollution plastique de ses eaux.

« Nous plongeons trois fois par semaine pour nettoyer le lac. Nous ramassons des déchets tels que des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, des sacs en plastique et des boîtes de conserve. Nous travaillons avec ces objets pour les recycler en objets artisanaux. », a déclaré Fishani Choice, plongeuse et recycleuse de déchets.

Le projet HEEED va encore plus loin dans le nettoyage des déchets du lac, plusieurs plongeurs allant jusqu’à le recyclage des déchets qu’ils pêchent.