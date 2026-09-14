RDC : d'anciens voyous engagés pour nettoyer les déchets de Kinshasa

Dans les rues de la RD Congo, une équipe de nettoyage composée de membres de gangs s’est mise au travail avec ardeur pour débarrasser les déchets qui encombraient la ville de Kinshasa. Dans cette immense ville dépourvue de poubelles publiques, personne n’avait pris la peine de nettoyer le désordre, jusqu’à l’arrivée de ces balayeurs de rue pour le moins inhabituels : d’anciens voyous enrôlés dans une force paramilitaire du Service national.

« Les activités en matière d’assainissement dans la ville sont des initiatives qu’il faut saluer. Je suis vraiment fier de cela, compte tenu de l’implication du Service national dans l’assainissement et la protection de l’environnement ici, dans la ville-province de Kinshasa. C’est quelque chose à saluer, à encourager et à soutenir, si nécessaire avec davantage de moyens pour l’étendre aux quartiers ; il ne faut pas se limiter aux grandes artères de la capitale. », a déclaré Berci Tshilomboshi, conducteur de taxi-moto.

Depuis leur apparition dans les rues en juin, vêtus de leurs combinaisons bleues et de leurs bottes jaunes, ces recrues, surnommées les « bâtisseurs », ont été saluées pour avoir déblayé des montagnes de détritus, mais aussi pour avoir frappé et maltraité leurs concitoyens.

« Ils font du bon travail, mais quand ils partent, certaines personnes remettent les déchets là où ils étaient, alors j’aimerais qu’ils restent en permanence dans tous les endroits où ils travaillent, parce qu’on a vu à Tshangu comment ils restent là-bas, sur la place publique, assis sur des chaises, et comme ils sont là en permanence, les gens ont peur de jeter des déchets sur la route. », a indiqué Kevin Mwembwe, un habitant de la ville.

Le président Félix Tshisekedi a décidé en mai de faire appel à des agents du Service national pour nettoyer la ville. Les membres de cette structure gérée par l’armée, créée en 1997 et placée sous l’autorité de la présidence, sont rémunérés et recrutés selon des critères opaques.

Dotée d’un statut paramilitaire, cette force est notamment chargée de réinsérer les tristement célèbres « kulunas » — ces gangs de jeunes qui terrorisent les habitants de Kinshasa — après une formation « militaire, technique et civique ».