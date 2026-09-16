Energie : le Sénégal signe des accords avec Eni pour évaluer 5 blocs offshore

Le Sénégal et l’entreprise énergétique Eni ont signé un protocole d’accords pour évaluer le potentiel de cinq blocs offshore. Ces partenariats s’inscrivent dans le cadre d’études techniques et d’analyses géologiques et géophysiques financées par le groupe italien.

Si Dakar cherche à relancer l’exploration de son bassin sédimentaire, les découvertes récentes et les bassins encore sous-exploités dans le golfe de Guinée attirent les majors qui veulent renouveler leurs réserves et leurs portefeuilles.

Le golfe de Guinée concentre une part croissante de l’activité d'exploration pétrolière.Le ministre de l’Énergie sénégalais, El Hadji Abdourahmane Diouf, a annoncé la semaine dernière que le Sénégal comptait proposer 109 blocs pétroliers et gaziers à des investisseurs locaux et internationaux.

Sur les 113 blocs du pays, seuls quatre sont actuellement couverts par des contrats.

Pour Eni, ces cinq périmètres s’ajoutent aux 15 blocs obtenus en juin au large de la Guinée, dans le bassin MSGBC, sur environ 49 089 km².

Ces permis de reconnaissance, valables un an et renouvelables, doivent permettre de mieux caractériser le sous-sol marin avant d’éventuelles décisions de forage. Le groupe a également conclu des accords similaires en Sierra Leone et en Guinée équatoriale.