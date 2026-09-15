Nigeria : Aliko Dangote se félicite de l'entrée de sa raffinerie en bourse

‘’Un jour historique’’, pour le Nigeria et l’Afrique : c’est ainsi que le milliardaire nigérian Aliko Dangote a qualifié l’introduction de sa raffinerie à la Bourse du Nigeria.

L’initiative permet aux ‘’ Africains ordinaires’’ de détenir des actions dans la plus grande infrastructure de raffinage de pétrole sur le continent à long terme. Les investisseurs peuvent acheter à partir de 10 actions à 525 nairas chacune.

''Aujourd’hui est, un jour, historique non seulement pour la raffinerie de pétrole Dangote et le groupe Dangote, mais aussi pour le marché des capitaux nigérian et, plus largement, pour l’Afrique et, en effet, pour chaque Nigérian et chaque Africain qui croit en la promesse de notre nation'', a déclaré Aliko Dangote, président du groupe Dangote.

La raffinerie Dangote vise jusqu’à 10 millions d’actionnaires à l’échelle du continent. Avec en filigrane, une distribution de la richesse à de millions de personnes. Les experts des marchés financiers saluent l’initiative.

''Notre marché est sur le point de connaître ce que nous appelons un "big bang", un big bang qui mettra la richesse entre les mains de dizaines de millions de Nigérians. Le Nigeria ne sera plus jamais le même. L’Afrique ne sera plus jamais la même'', affirme Aigboje Imoukhuede, banquier d'affaires.

La raffinerie Dangote entend lever des fonds pour doubler sa capacité et atteindre 1,4 million de barils par jour d’ici 2028, ce qui en ferait la plus grande raffinerie au monde. De quoi inspirer une nouvelle génération d’entrepreneurs africains.

''Un homme noir peut créer une entreprise d’envergure mondiale, et c’est ce qu’il a fait en l’espace de trois ans. C’est donc quelque chose qui mérite d’être célébré, et c’est pourquoi c’est important. C’est important pour les jeunes qui nous succèdent, afin qu’ils sachent, qu’ils y croient et qu’ils aient l’espoir qu’eux aussi peuvent créer, et qu’ils peuvent créer des entreprises capables de bouleverser le continent'', se félicite Neo Mooki, présidente de la Bourse du Botswana.

Dangote prévoit également de construire une raffinerie de pétrole d’une capacité de 700 000 barils par jour en Afrique de l’Est, à Lamu, sur la côte kényane.