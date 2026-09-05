Kenya : les autorités vent debout face à la menace du phénomène El Niño.

Le Kenya pourrait faire face à de fortes pluies à partir du mois prochain en lien avec le phénomène El Niño selon une mise en garde de l’Organisation météorologique mondiale.

La perturbation affectera 46 des 47 comtés. Ils connaitront des précipitations supérieures à la normale avec un impact accru.

Face à l’alerte, les autorités du pays d’Afrique de l’Est ont élaboré un plan de riposte.

Il porte sur la cartographie des zones à risque, la préparation à l’évacuation des populations vulnérables, le renforcement des systèmes d’alerte précoce au niveau communautaire, ainsi que la mise en alerte des équipes d’intervention rapide

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé que le phénomène El Niño persistera jusqu’en février. En 2023 et 2024, il avait coûté la vie à 490 personnes. Alors qu’environ 790 000 ont été obligées de quitter leurs habitations selon la Croix Rouge internationale.