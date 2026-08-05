El Niño : l'ONU redoute une nouvelle flambée de la faim mondiale

Le monde pourrait être confronté à une nouvelle crise alimentaire d'une ampleur exceptionnelle. Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), un épisode El Niño d'une intensité rarement observée pourrait faire basculer 49 millions de personnes supplémentaires dans l'insécurité alimentaire aiguë d'ici à la fin de l'année prochaine.

Les prévisions de l'agence onusienne sont particulièrement préoccupantes. Les experts estiment à 81 % la probabilité qu'un El Niño très puissant se développe, avec des températures de surface de l'océan Pacifique atteignant des niveaux inédits depuis plus de quarante ans. Si ce scénario se confirme, il s'agirait de l'un des épisodes les plus violents enregistrés depuis 1950.

Concrètement, le phénomène climatique pourrait porter à 274 millions le nombre de personnes confrontées à une crise alimentaire dans 45 pays vulnérables, soit une hausse de 22 %. En modifiant les régimes de précipitations à l'échelle mondiale, El Niño favorise les sécheresses, retarde les moussons et provoque des inondations, compromettant les récoltes et les moyens de subsistance de millions de familles.

L'Afrique australe et l'Amérique centrale figurent parmi les régions les plus exposées. Le PAM prévoit également des conséquences importantes en Afrique de l'Est, au Sahel, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes ainsi qu'en Asie du Sud et du Sud-Est, où les aléas climatiques risquent de perturber durablement la production agricole.

« Par le passé, ces événements ont déjà déclenché des famines à grande échelle », avertit Jean-Martin Bauer, directeur du service d'analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition du PAM. Si les marchés agricoles mondiaux restent relativement bien approvisionnés après les bonnes récoltes de 2025, l'agence craint que les conflits internationaux et les pertes de production liées au climat ne provoquent une hausse des prix alimentaires dans plusieurs régions.

À cette menace climatique s'ajoute une autre difficulté : la baisse des financements internationaux. Les réductions des aides de plusieurs pays donateurs limitent la collecte de données sur la sécurité alimentaire, compliquant la détection rapide des crises émergentes et la mise en place d'une assistance ciblée.

Face à ce risque, le PAM appelle les gouvernements et les organisations humanitaires à agir sans attendre. L'agence a déjà renforcé ses programmes d'action anticipée dans 18 pays, avec des aides financières et des mesures de prévention destinées à protéger les populations les plus vulnérables avant que les effets d'El Niño ne s'intensifient.