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Kenya : une entreprise française mise en cause pour ses conditions de travail

Un manifestant brandit le drapeau national de son pays lors d'un match de rue à Nairobi, au Kenya, mardi 23 juillet 2024.   -  
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AP Photo/Andrew Kasuku
By Rédaction Africanews

and RFI

Kenya

Le syndicat français CGT et deux organisations de la société civile kényane ont mis en demeure une société française.

La filiale kényane de la multinationale Teleperformance, numéro un mondial des centres d’appel et de services digitaux pour les entreprises, a été mise en accusation pour non-respect des droits fondamentaux de ses travailleurs.

En premier lieu, ce sont les méthodes de recrutement de Teleperformance Kenya qui ont été mises en cause. De nombreux étrangers travaillent pour l’entreprise multilingue et nombre d’entre eux restent souvent en situation irrégulière.

La société mentirait aux services d’immigration en arguant que ces personnes viennent pour suivre une formation et non pour travailler. L’employeur ferait également passer des messages pré-écrits aux salariés à lire en cas d’interrogatoires par l’immigration.

En termes de conditions de travail, les employés de Téléperformance notamment les modérateurs de contenus seraient soumis à des images violentes plus de huit heures par jour.

Une action en justice pourra être intentée en France, si une médiation n’est pas engagée dans trois mois.

Plusieurs contentieux de ce type sont déjà en cours au Kenya. Les employés de la filiale locale de Meta, Sama avaient notamment dénoncé leurs conditions de travail.

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