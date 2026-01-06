Bienvenue sur Africanews

Football : le Ghanéen Mohammed Salisu blessé au ligament croisé

Le Ghanéen Mohammed Salisu lors du match de la Coupe du monde contre la Corée du Sud, au stade Education City d'Al Rayyan, au Qatar, le 28 novembre 2022   -  
Copyright © africanews
Lee Jin-man/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

Monaco

Le défenseur ghanéen de Monaco, Mohammed Salisu, s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche. La blessure s'est produite samedi à la fin du match de Ligue 1 à domicile contre Lyon.

"Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur", a annoncé le club monégasque dans un communiqué publié lundi. "Le club accompagnera Mohammed tout au long de sa convalescence et lui apportera tout son soutien."

L'attaquant japonais Takumi Minamino a subi la même blessure alors qu'il jouait pour Monaco le mois dernier.

Salisu a rejoint Monaco il y a trois ans après avoir joué pour Southampton en Premier League.

