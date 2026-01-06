Football : le Ghanéen Mohammed Salisu blessé au ligament croisé

Le défenseur ghanéen de Monaco, Mohammed Salisu, s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche. La blessure s'est produite samedi à la fin du match de Ligue 1 à domicile contre Lyon.

"Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur", a annoncé le club monégasque dans un communiqué publié lundi. "Le club accompagnera Mohammed tout au long de sa convalescence et lui apportera tout son soutien."

L'attaquant japonais Takumi Minamino a subi la même blessure alors qu'il jouait pour Monaco le mois dernier.

Salisu a rejoint Monaco il y a trois ans après avoir joué pour Southampton en Premier League.