Football : le Ghanéen Mohammed Salisu blessé au ligament croisé

Monaco
Le défenseur ghanéen de Monaco, Mohammed Salisu, s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche. La blessure s'est produite samedi à la fin du match de Ligue 1 à domicile contre Lyon.
"Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur", a annoncé le club monégasque dans un communiqué publié lundi. "Le club accompagnera Mohammed tout au long de sa convalescence et lui apportera tout son soutien."
L'attaquant japonais Takumi Minamino a subi la même blessure alors qu'il jouait pour Monaco le mois dernier.
Salisu a rejoint Monaco il y a trois ans après avoir joué pour Southampton en Premier League.
00:47
CAN 2025 : la Tunisie limoge Sami Trabelsi après l’élimination en 8e
Aller à la video
Annoncée par Motsepe, la CAN tout les 4 ans fait des mécontents
Aller à la video
CAN 2025 : au Maroc, la RDC avec le soutien du supporter "Lumumba Vea"
03:00
CAN 2025 : Cameroun - Maroc, vers un duel des Lions en quarts [Football Now]
01:40
CAN 2025 : Salah et Trezeguet de retour avec l'Égypte contre le Bénin
01:16
CAN 2025 : le Cameroun affronte l'Afrique du Sud en 8e de finale