En visite historique à Monaco, le pape Léon XIV appelle à la justice et à la paix

Monaco a accueilli samedi le pape Léon XIV, à l’occasion de la première visite d’un souverain pontife dans la principauté depuis 1538. Le pape a mis à profit ce déplacement d’une journée pour appeler les habitants à mettre leur richesse et leur influence au service du bien commun. Arrivé en hélicoptère depuis Rome, il a été accueilli par le prince Albert II et la princesse Charlène, avant de s’adresser à la foule depuis le palais princier puis de célébrer une messe au stade Louis‑II. La visite dépasse le simple cadre protocolaire, car Monaco, État de seulement 2,08 km², demeure l’un des rares pays d’Europe où le catholicisme est la religion officielle. Elle revêt aussi une portée politique et sociale pour la principauté, qui compte environ 38 000 habitants et est connue comme un pôle mondial de la finance, du tourisme de luxe et de la diplomatie. Le pape Léon XIV a attiré l’attention sur le creusement des écarts entre riches et pauvres et a lié la visibilité internationale de Monaco à une responsabilité de promouvoir la justice et la paix. Son programme comprenait des rencontres avec la communauté catholique, des jeunes et des catéchumènes, reflétant la volonté de la principauté de projeter une influence morale qui dépasse sa taille. Cette visite intervient alors que le Vatican, sous l’autorité de Léon XIV, cherche à renforcer sa voix dans l’espace public d’une Europe marquée par la sécularisation, les conflits et les débats éthiques.