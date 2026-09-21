L'Afrique du Sud dévoile son savoir-faire au salon aérospatial

À Tshwane, en Afrique du Sud, le salon dédié à l'aérospatiale et à la défense a refermé ses portes ce dimanche, entre démonstrations aériennes et technologies militaires développées localement.

Hélicoptères et avions de chasse ont multiplié les manœuvres au-dessus des spectateurs. Le salon mettait aussi en avant le savoir-faire local en matière de défense, notamment des radars de surveillance mobiles. Familles et passionnés d'aviation ont également pu assister à des démonstrations impliquant véhicules blindés et scénarios de combat simulés.

Selon Kopano Lebelo, cet ingénieur dans ce secteur, les équipes sud-africaines transforment les besoins identifiés par l'armée en technologies produites sur place même si les contraintes budgétaires restent un frein.

L'Africa, aérospatiale et défense a réuni des délégations militaires , des fabricants et des spécialistes des achats et des ingénieurs des domaines aérien terrestre et maritime. Organisé tous les deux ans, ce salon soutien l'engagement du secteur de la défense en Afrique