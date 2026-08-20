USA : la conservation de papyrus enseignée à des chercheurs étrangers

L’université du Michigan accueille des universitaires du monde entier pour leur enseigner les meilleures pratiques en matière de conservation des manuscrits en papyrus.

Aucune institution occidentale n’en possède autant que l’université d’Ann Arbor qui offre en effet aux chercheurs l’accès à une vaste collection de papyrus anciens.

« Dans les programmes de master en conservation des œuvres d’art, on n’aborde absolument pas le papyrus. L’objectif de ce cours est donc d’expliquer ce que cela implique à des personnes qui n’ont aucune expérience en la matière. C’est un matériau différent de tous ceux que l’on rencontre habituellement dans une collection. Ce n’est pas comme le papier. Ce n’est pas comme le parchemin. C’est donc vraiment un matériau à part, qu’ils peuvent découvrir ici, puis, une fois rentrés chez eux, manipuler avec plus d’assurance lorsqu’ils travailleront sur leurs collections. », a déclaré Marieka Kaye, Services de conservation de l’Université du Michigan.

Certaines pièces ont été acquises, tandis que d’autres ont été mises au jour lors d’expéditions universitaires menées à Karanis, en Égypte, entre 1924 et 1935.

Le Michigan dispose d’une telle quantité de papyrus que ses chercheurs n’ont pas encore pu tous les examiner, à l’instar d’extraits des épopées homériques, « L’Odyssée » et « L’Iliade », des écrits du philosophe Épicure et le plus ancien exemplaire connu des Épîtres de Paul.

« Oui, c’est une découverte exceptionnelle. C’est l’un des plus anciens manuscrits chrétiens qui existent. C’est le plus ancien texte auquel nous pouvons remonter parmi ceux que Paul a écrits ou dictés à un scribe. », a indiqué Giuliano Sidro, Collection de papyrologie de l’Université du Michigan.

Ces fragments d’histoire attendent d’être redécouverts, certains nécessitant d’être déchiffrés dans des langues anciennes, notamment l’arabe, le grec ancien ou encore le latin. L’un des objectifs majeurs de l'enseignement de ces techniques de conservation est de permettre à des chercheurs d'horizon divers de déchiffer ces textes.

« Désormais, je peux transmettre ces informations du Michigan à l’Égypte, voire jusqu’en Australie. Je serai en quelque sorte le maillon de la chaîne reliant ces trois pays. » « En préservant ces informations, nous pouvons transmettre ce savoir à la génération suivante. C’est pour témoigner de l’histoire. », s'est réjouie Arzak Mohamed, étudiant au séminaire sur le papyrus.

Le séminaire d’été sur la conservation du papyrus présente des techniques de traitement, de stockage et d’entretien du papyrus, ainsi que des pratiques de documentation.