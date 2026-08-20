RDC : L’interdiction du cuivre garantira-t-elle la souveraineté minière ? {Business Africa}

La République démocratique du Congo cherche à tirer davantage de valeur de ses vastes ressources en cuivre et en cobalt en limitant les exportations de minerais bruts et en encourageant leur transformation et leur raffinage sur place.

L’ambition est importante : conserver dans l’économie nationale une plus grande part des milliards de dollars générés par ces minerais stratégiques, tout en créant des opportunités en matière d’emploi, d’investissement et de développement industriel.

Mais un obstacle majeur se pose : l’électricité.

La RDC fait face à un important déficit énergétique, ce qui soulève des questions sur sa capacité à disposer des infrastructures nécessaires pour développer les activités minières, de fonderie et de raffinage.

Que vont changer ces nouvelles restrictions à l’exportation pour les entreprises minières ? Et la RDC peut-elle surmonter ses contraintes énergétiques pour transformer sa richesse minière en une véritable valeur économique durable ?

Landry Djimpe, Managing Partner chez Innogence Consulting en RDC, était l’invité de Business Africa pour analyser les défis et les opportunités.

Zambie : qui profite du boom du cuivre ?

La Zambie s’impose comme un acteur majeur de l’économie africaine des minerais critiques.

Alors que la demande mondiale de cuivre augmente, des milliards de dollars d’investissements affluent dans le pays, notamment sous l’effet de la transition énergétique mondiale.

Mais derrière ces chiffres se cache une réalité plus complexe.

Pour de nombreux Zambiens, la question n’est pas seulement de savoir combien de cuivre le pays produit, mais aussi quelle part de cette richesse bénéficie réellement aux communautés locales.

Les bailleurs de fonds internationaux saluent les progrès réalisés en matière de réformes budgétaires et de restructuration de la dette. Pourtant, les citoyens continuent de s’interroger : la richesse minière de la Zambie permet-elle réellement d’améliorer les conditions de vie et de créer davantage d’opportunités économiques ?

Notre reportage examine l’écart entre les ambitions minières de la Zambie et la réalité vécue par les communautés installées autour des mines.

Mali : le bogolan, entre tradition et opportunité économique

Au Mali, un savoir-faire ancestral trouve un nouveau souffle économique.

Le bogolan, textile emblématique fabriqué selon des techniques traditionnelles transmises de génération en génération, suscite un regain d’intérêt, au Mali comme à l’étranger.

Pour les femmes qui le confectionnent, le bogolan est bien plus qu’un symbole du patrimoine culturel. Il représente également une source de revenus et un moyen de renforcer leur autonomie financière.

Alors que la demande progresse, les artisanes transforment ce savoir-faire traditionnel en moyens de subsistance durables, tout en soutenant leurs familles et en contribuant à préserver l’un des patrimoines culturels les plus emblématiques du Mali.