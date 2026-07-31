Égypte : enquête ouverte après une attaque de drone au port de Damiette

L'Égypte enquête après une attaque de drone qui a visé deux navires transportant du gaz naturel dans le port de Damiette, sur la côte méditerranéenne. Les explosions ont provoqué des incendies à bord des deux bâtiments, rapidement maîtrisés par les équipes de secours. Aucun blessé n'a été signalé.

Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, a indiqué que les autorités avaient récupéré les débris du drone afin d'en déterminer l'origine. Il a précisé qu'aucun groupe n'avait revendiqué l'attaque à ce stade et que le gouvernement ne souhaitait pas tirer de conclusions hâtives avant la fin de l'enquête.

Les premières investigations confirment que les incendies ont été causés par un drone. Les deux navires visés appartiennent à des compagnies américaine et grecque. Les services de sécurité poursuivent leurs analyses pour identifier les responsables et évaluer la réponse que pourrait apporter Le Caire.

Cette attaque intervient dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient, marqué par des échanges de frappes entre les États-Unis et l'Iran. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont nié toute implication. Si une responsabilité de l'Iran ou de ses alliés était établie, cette attaque pourrait marquer une nouvelle escalade du conflit dans la région.