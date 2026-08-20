Nigeria : vers la dépénalisation des tentatives de suicide ?

C’est le ministre de la Santé qui l’a annoncé mercredi : le Nigeria réfléchit à la dépénalisation des tentatives de suicide, en raison d’une grave pénurie de professionnels de santé.

Le pays compte moins de 1 000 psychiatres pour plus de 200 millions d’habitants, selon les chiffres de l’Association des psychiatres du Nigeria datant de 2024.

Un projet de loi sur le sujet sera soumis à l’Assemblée nationale.

Le pays le plus peuplé du continent enregistre environ 300 000 tentatives de suicide par an, dont au moins 7 000 décès, selon les données de l’Organisation mondiale de la Santé rapportées par les autorités.

Tenter d’abréger sa vie expose à une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison en vertu du Code pénal datant de l'époque coloniale.

Mais les autorités estiment que la criminalisation de la tentative de suicide est contraire à la réglementation du pays en matière de santé mentale et nourrit la stigmatisation.

Le Nigeria compte moins de 1 000 psychiatres pour plus de 200 millions d’habitants, selon les chiffres de l’Association des psychiatres du Nigeria datant de 2024.