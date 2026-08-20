Sénégal : Saint-Louis face à l'oubli de son passé esclavagiste

À Saint-Louis, au Sénégal, un bâtiment délabré, vieux de deux siècles, témoigne du passé méconnu de l'île, liée à la traite transatlantique des esclaves, dont les traces disparaissent rapidement et discrètement.

Située au nord du pays, entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal, cette île est rarement mentionnée dans l'histoire de la traite négrière, alors même qu'elle constituait une plaque tournante par laquelle sont passés des dizaines de milliers d'Africains, selon des historiens interrogés par l'AFP.

Saint-Louis, fondé en 1659, fut le premier comptoir commercial français en Afrique subsaharienne et l'ancienne capitale de l'empire colonial français en Afrique de l'Ouest.

C'était également un lieu de détention pour les prisonniers, avant leur transfert vers d'autres destinations.

Son rôle a toutefois été plus discret que celui de la célèbre île de Gorée, au large de Dakar, au Sénégal, qui est devenue un symbole majeur de la traite négrière grâce à son site historique et à son musée, la « Maison des Esclaves ».

L'un des rares témoignages explicites des liens historiques entre Saint-Louis et l'esclavage est une plaque apposée sur un bâtiment qui abritait autrefois un centre de rassemblement pour les esclaves, face au fleuve.

« Au rez-de-chaussée se trouvent les vestiges du seul entrepôt d'esclaves conservé à Saint-Louis », peut-on lire sur une inscription apposée sur ce bâtiment de trois étages.

« En ruine »

« Ce bâtiment délabré est un ancien entrepôt d'esclaves qui a survécu au temps », a déclaré à l'AFP l'historien et enseignant Mamadou Diallo, expliquant qu'il avait appartenu à une société commerciale bordelaise, Maurel et Prom, et qu'il avait été construit entre 1822 et 1825.

Au moins 10 000 esclaves transitaient par Saint-Louis chaque année au XVIIIe siècle, a-t-il déclaré.

C'est pendant la « saison des crues, de mai à novembre », que le commerce a connu son apogée à Saint-Louis, attirant des victimes issues du royaume précolonial de Galam, situé entre le Sénégal et le Mali, a déclaré à l'AFP l'historien Ibrahima Seck, directeur de recherche au Whitney Plantation Slavery Museum, dans l'État américain de Louisiane.

« L'or et les captifs constituaient les principales marchandises », aux côtés de la gomme et de l'ambre gris, a-t-il déclaré.

Les locaux de détention de Maurel et Prom comptent cinq cellules, a déclaré M. Diallo.

Le bâtiment est envahi par les mauvaises herbes et l'intérieur est jonché de débris, mais il a conservé son plafond en bois d'origine. Il appartient aujourd'hui à une famille sénégalaise.

« Il y avait de nombreux établissements esclavagistes à Saint-Louis, notamment dans la partie nord de l’île, mais ils ont aujourd’hui disparu », a déclaré M. Diallo, précisant que beaucoup avaient été réaménagés et transformés au point d’être méconnaissables.

Selon les historiens, le palais du Gouverneur, situé dans la ville, abritait autrefois des centres de détention d'esclaves.

Des demeures coloniales bordent les rues de l'île, disposées en damier : des bâtiments dotés de balcons, aux murs fissurés ou effrités, et dont les toits sont souvent percés de trous.

Les anciennes maisons de commerce situées le long des quais fluviaux servaient également d'entrepôts, même si « la population locale, par ignorance, ne les a pas préservées », a déclaré l'écrivain et spécialiste de la région Louis Camara.

Les principaux acteurs de ce commerce étaient les sociétés commerciales et leurs intermédiaires locaux, notamment des femmes africaines ou métisses fortunées, appelées « signares », qui concluaient des alliances ou des mariages temporaires avec des marchands et des officiers européens.

Saint-Louis a même été le théâtre d'une révolte d'esclaves en 1779, au cours de laquelle des captifs, qui attendaient depuis onze mois d'être déportés vers les Amériques, ont tué un garde français. Beaucoup d'entre eux ont ensuite été massacrés, a déclaré M. Diallo.

M. Seck, du Musée de l'Esclavage de la plantation Whitney, a déclaré que, selon l'« Atlas de la traite transatlantique des esclaves », ouvrage de référence incontournable sur les déportations liées à l'esclavage, quelque 145 000 captifs auraient été officiellement transportés depuis Saint-Louis.

C'est un endroit où « chaque vieille maison pouvait potentiellement avoir servi de lieu d'esclavage », a déclaré M. Seck.

« Sujet tabou »

Joseph Ndiaye, le célèbre conservateur de la Maison des Esclaves de l'île de Gorée, s'est fait le défenseur de la mémoire des esclaves tout en jouant un rôle majeur dans la préservation de l'île.

Saint-Louis n'a toutefois jamais bénéficié d'un tel promoteur.

À la suite de l'abolition de la traite négrière dans les colonies et possessions françaises en avril 1848, « les anciens captifs, y compris ceux qui s'étaient échappés de l'intérieur des terres, ont été réinstallés dans des “villages de liberté” » un peu partout sur l'île, a déclaré M. Seck.

« L'histoire de la traite négrière est totalement méconnue de la majorité des habitants de Saint-Louis, qui préfèrent la passer sous silence », a déclaré M. Camara.

Le Ghana, considéré comme une plaque tournante de la traite transatlantique des esclaves, a accueilli à la mi-juin une première conférence mondiale visant à traduire en engagements concrets une récente résolution de l'ONU qui reconnaissait cette traite comme « le crime le plus grave contre l'humanité ».

Pourtant, à Saint-Louis, les descendants de ceux qui ont participé à cette traite et de ceux qui ont été réduits en esclavage n'en parlent généralement pas.

Ce sujet reste « un sujet tabou », a déclaré M. Diallo.