Ceuta : construction des centres d'accueil pour migrants

Confronté à la crise migratoire, le gouvernement espagnol a annoncé jeudi, la construction de centres d’accueil pour migrants à Ceuta. Ils pourront accueillir 1 800 personnes.

Les autorités précisent qu’il s’agit des ‘’structures d'accueil temporaire appelées à évoluer’’.

Les habitants de l’enclave dénonçaient déjà inertie supposée face à la présence de migrants sans abris errant dans la ville, craignant l’insécurité et des problèmes d’hygiène.

Les 30 et 31 juillet, 72 000 migrants avaient franchi la frontière en provenance du Maroc, lors d’une vague d’afflux sans précédent et meurtrière. Selon Madrid, 70 000 d’entre eux sont depuis rentrés au Maroc.

Le sort de ceux restés dans la ville divise. Le gouvernement socialiste veut transférer en urgence, 500 migrantes mineures vers l’Espagne continentale, invoquant ‘’ leur protection’’.

C’est sans compter l’opposition du parti populaire et de l’extrême droite. L’Union européenne plaide pour le renvoi de tous les migrants au Maroc.