Égypte : la vague de chaleur plombe l'activité économique

L'Égypte en proie à une vague de chaleur avec des températures dépassant les 45 degrés Celsius. De nombreux Égyptiens cherchent un peu de fraîcheur sur les plages de la mer Rouge et de la Méditerranée.

Malgré la chaleur étouffante, des ouvriers ne quittent pas leurs chantiers. C’est le cas d’Aly, ouvrier du bâtiment à Alexandrie, qui affirme que ces conditions sont épuisantes en dépit des aménagements des horaires de travail.

''Nous travaillons huit heures par jour. C’est épuisant. Maintenant, nous prenons plus de pauses que d’habitude pour boire un verre, du thé ou de l’eau, mais nous ne pouvons pas nous permettre de longues pauses, car nous devons terminer nos tâches chaque jour.'', raconte Aly Gamal, ouvrier.

Outre l’adaptation du temps de travail, d’autres mesures de protection ont été mises en place pour mettre les employés à l’abri de la chaleur.

''Il s’agit d’un complexe résidentiel et commercial où 150 ouvriers travaillent chaque jour de 9 h à 15 h. Ces dernières années, nous avons augmenté les heures de repos pendant la journée ; nous fournissons davantage d’eau, des abris et des parasols pour les protéger du soleil et, dans de nombreux cas, nous leur demandons de venir travailler uniquement le soir.'', Mohamed Shokr, propriétaire d’une entreprise de construction.

Des conditions défavorables affaiblissent les récoltes de cultures essentielles telles que le blé, le riz, les fruits et les légumes dans le pays.

‘’La baisse de l’offre de produits agricoles fait grimper les prix des denrées alimentaires, ce qui alimente l’inflation et affecte les personnes à faibles revenus. Le gouvernement augmente les aides aux plus démunis pour pallier les pénuries et les hausses de prix. En retour, la baisse de la productivité se traduit par une diminution des recettes pour l’État, ce qui alourdit évidemment le budget de celui-ci.’’, déclare Hossam Al-Ghaish, directeur de succursale chez Osool Holding for Financial Investments.

En réponse, le gouvernement a mis en place des mesures visant à atténuer l’impact des vagues de chaleur estivales récurrentes, allant de la réduction des horaires de travail en extérieur à l’extension des projets d’énergies renouvelables.