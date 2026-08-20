USA : la dette américaine dépasse les 40 000 milliards de dollars US

La dette publique américaine a dépassé les 40 000 milliards de dollars américains, selon les données publiées mercredi par le ministère des Finances.

Ces données comprennent la dette détenue par le secteur public ainsi que la dette intra-gouvernementale. L’encours total de la dette publique s’établit précisément à 40 047 milliards de dollars.

Ce cap, franchi plusieurs mois plus tôt que prévu, reflète le fait que le gouvernement fédéral américain a dépensé plus qu’il n’a perçu de recettes, créant ainsi des déficits annuels qui alourdissent la dette nationale.

Le gouvernement fédéral a investi des milliers de milliards de dollars pour faire face à la pandémie de COVID-19, puis a mis en œuvre des baisses d’impôts et augmenté les dépenses militaires.

En conséquence, la dette fédérale américaine a augmenté rapidement ces dernières années, suscitant des inquiétudes sur le marché obligataire et entraînant une hausse des rendements des bons du Trésor.

L’augmentation des paiements d’intérêts a encore alourdi le montant total de la dette américaine.