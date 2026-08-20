Égypte-Qatar : un partenariat à 29 milliards de dollars sur fond de tensions régionales

L’Egypte et le Qatar renforcent leur coopération économique et diplomatique. Réunis à El-Alamein, sur la côte méditerranéenne, égyptienne, les responsables des deux pays ont annoncé un accord d’investissement dépassant les 29 milliards de dollars, présenté par Le Caire comme une marque de confiance dans l’économie égyptienne.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a salué un « accord colossal » qui doit contribuer à attirer davantage d’investissements étrangers. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de l’Egypte visant à développer de grands projets touristiques et immobiliers, notamment sur sa façade nord.

Mais les discussions entre Le Caire et Doha ne se sont pas limitées aux questions économiques. Les deux pays ont également évoqué les crises régionales, notamment la situation à Gaza et les tensions avec l’Iran.

Le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed ben Abdulrahman Al-Thani, a appelé à préserver la liberté de navigation internationale, estimant que les routes maritimes ne doivent pas être utilisées comme un moyen de pression politique. Doha affirme travailler avec ses partenaires du Golfe pour favoriser des solutions diplomatiques avec Téhéran.

L’Egypte et le Qatar ont également réaffirmé leur attachement à la sécurité du détroit d’Ormuz, une zone stratégique pour le commerce mondial et les approvisionnements énergétiques.

Après plusieurs années de tensions diplomatiques, Le Caire et Doha affichent désormais un rapprochement stratégique, mêlant investissements économiques et coordination face aux crises du Moyen-Orient.