Egypte : le Mausolée du sultan Qaitbay rouvre ses portes après sa restauration

Le mausolée du sultan Al-Achraf Abou Al-Nasr Qaitbay, situé dans la nécropole mamelouke du Caire, a rouvert ses portes après des années de restauration.

Le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathy, le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis en Égypte, Robert Silverman, et la fondatrice du cabinet Archinos Architecture, Agnieszka Dobrowolska, ont assisté lundi à la cérémonie d’inauguration officielle.

Les travaux, menés entre octobre 2022 et novembre 2024, ont porté sur la restauration de la maçonnerie extérieure et du dôme.

Parallèlement à ces travaux, un nettoyage en profondeur de l’extérieur et de l’intérieur a permis de mettre en valeur une grande partie des couleurs et des détails d’origine.

Le Fonds de l’ambassadeur des États-Unis pour la préservation culturelle avait accordé une subvention pour ce projet en août 2022 au cabinet Archinos Architecture, basé au Caire.

"Le sultan Qaytbay était un grand mécène de l'architecture. Il a fait construire des édifices partout en Égypte et au-delà, et ce complexe est l’un des exemples de la magnifique architecture dont il était l’artisan", confie Agnieszka Dobrowolska, fondatrice du cabinet d'architecture Archinos.

Le mausolée du sultan al-Ashraf Qaytbay est attenant à la mosquée de Qaytbay, un complexe datant de 1474.

Le monument se trouve dans le quartier historique d’Al-Gamaleya, dans la zone de la "Cité des Mamelouks".

Construit entre 1472 et 1474 sous le règne du sultan mamelouk Al-Achraf Qaitbay, il est devenu un symbole des prouesses architecturales égyptiennes, très prisées par les touristes.