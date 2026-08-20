RDC : procès FRIVAO, 15 ans de travaux forcés requis contre Constant Mutamba

En République démocratique du Congo, le parquet a requis une peine de 15 ans de travaux forcés contre l’ancien ministre de la Justice Constant Mutamba et son coaccusé Chancard Bolukola, ancien coordinateur du Fonds rwandais d’indemnisation des victimes d’activités illicites de l’Ouganda, doté de 325 millions de dollars versés par Kampala après une décision de la Cour internationale de justice.

Les deux hommes sont accusés d’avoir détourné une partie de cette enveloppe, soit environ 20 millions de dollars. Les soupçons concernent des décaissements en lien avec certains marchés publics commandités par Constant Mutamba.

L’ancien ministre de la Justice boycotte son procès. Le 27 juillet, il avait quitté l’audience dénonçant l’illégalité de la Cour de cassation.

Il a déjà été condamné, le 2 septembre 2025 à trois ans de travaux forcés et à cinq ans d’inéligibilité dans le cadre de l’affaire de la construction d’une prison à Kisangani. Il purge depuis sa peine en résidence surveillée.